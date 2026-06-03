Un bambino è morto in una piscina nel Riminese. La premier ha scritto alla madre, promettendo di spingere per approvare rapidamente una legge sulla sicurezza delle piscine. La proposta di legge prevede norme più stringenti sui controlli e le misure di sicurezza. Non sono ancora stati resi noti dettagli sul caso specifico. La richiesta arriva dopo il tragico incidente che ha coinvolto il bambino.

Giorgia Meloni è pronta a chiedere un’accelerazione dell’iter parlamentare del disegno di legge sulla sicurezza nelle piscine. È stata la stessa leader del governo a confermarlo in una lettera a Nicoletta Sprecacè, la madre di Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni di San Benedetto del Tronto morto dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio in un hotel di Pennabilli. "Arrivo ora al punto della tua lettera, e non userò mezzi termini. Hai ragione: serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina, com'è purtroppo accaduto a Matteo e ad altri bambini e ragazzi in questi mesi", le parole della premier nella missiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimbo morto in piscina nel Riminese, Meloni scrive alla madre: "Ora una legge per evitare altre tragedie"

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La madre di Matteo Brandimarti scrive a Meloni. «Una legge per evitare altre morti»

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