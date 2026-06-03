La premier Meloni scrive alla madre di Matteo Brandimarti morto in piscina a Rimini | Serve una legge faremo la nostra parte
La premier ha scritto alla madre di un ragazzo di 12 anni morto in piscina dopo essere rimasto incastrato in un tubo di aspirazione. La lettera menziona la necessità di una legge e che il governo farà la sua parte. La madre aveva già richiesto interventi di sicurezza e regolamentazioni più stringenti. La tragedia ha portato all’attenzione questioni legate alla sicurezza nelle strutture acquatiche. Nessun dettaglio su eventuali azioni legislative già intraprese.
Una lettera carica di comprensione, di solidarietà, da una mamma a una mamma. È quella scritta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Nicoletta Sprecacè, madre del piccolo Matteo Brandimarti, il dodicenne di San Benedetto del Tronto morto nel Riminese dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio nel giorno di Pasqua. La mamma di Matteo nei giorni scorsi aveva indirizzato lei stessa una lettera alla premier chiedendo un "intervento legislativo urgente per la sicurezza delle strutture acquatiche e a tutela della vita dei nostri figli"., A pochissimi giorni di distanza Giorgia Meloni ha risposto alla madre del 12enne con parole di conforto ma anche confermando pieno appoggio alla richiesta della donna: "Il nostro obiettivo coincide con il tuo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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La madre di Matteo Brandimarti scrive a Meloni. «Una legge per evitare altre morti»
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Nicoletta Sprecacè pubblica la risposta della premier alla sua richiesta di un intervento legislativo per evitare che possano ripetersi drammi simili a quello che le ha portato via il piccolo Matteo Brandimarti, di 12 anni facebook
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