La premier Meloni scrive alla madre di Matteo Brandimarti morto in piscina a Rimini | Serve una legge faremo la nostra parte

Notizia in breve

La premier ha scritto alla madre di un ragazzo di 12 anni morto in piscina dopo essere rimasto incastrato in un tubo di aspirazione. La lettera menziona la necessità di una legge e che il governo farà la sua parte. La madre aveva già richiesto interventi di sicurezza e regolamentazioni più stringenti. La tragedia ha portato all’attenzione questioni legate alla sicurezza nelle strutture acquatiche. Nessun dettaglio su eventuali azioni legislative già intraprese.