Un'intercettazione mostra un'ex consigliera di Bioera che commenta la situazione di un caso di bancarotta e truffa. La persona afferma che l’indagine si concluderà con un procedimento penale e critica la gestione passata, sottolineando che un ex presidente di Bioera, di due anni fa, finirà a processo. La conversazione evidenzia anche un confronto tra le attività di vendita e le responsabilità legate alla gestione della società.

«La cosa che mi stupisce è che noi stiamo facendo la rincorsa, vender quadri, a fare questo, a fare altro e mi stupisce come Dimitri (Kunz, ndr) stesso ha fatto il salvatore della patria per Visibilia e non ha pensato di. perché comunque finisce a carte 48 lei perché è stata presidente di Bioera due anni fa ». Così un’ex consigliera di Bioera, intercettata il 20 novembre 2023, faceva riferimento all’ex ministra Daniela Santanchè finita indagata nell’inchiesta chiusa due giorni fa in vista della richiesta di processo per 16 persone fisiche e una giuridica per bancarotta su quattro società, tra cui tre del gruppo del bio-food Bioera-Ki Group, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Caso bancarotta e truffa, intercettazione di un'ex consigliera di Bioera: "Per Santanchè finisce a carte 48"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AII signed the divorce papers, and the CEO heard my inner thoughts; he cried!

Notizie e thread social correlati

Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo StatoLa Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta contro l'ex ministra del Turismo, ora parlamentare di Fratelli d'Italia.

Santanchè, nuovo processo in vista per l'ex ministra: «Bancarotta di tre società e truffa allo Stato»È previsto un nuovo procedimento giudiziario per l'ex ministra, accusata di bancarotta di tre società e di aver commesso truffa allo Stato.

Temi più discussi: Chiusa altra inchiesta su Santanchè per bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato; Daniela Santanchè, chiuse le indagini per bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato; Nuovi guai per Daniela Santanchè: chiusa inchiesta per bancarotta e truffa allo Stato; Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè: Bancarotta e truffa allo Stato.

Caso bancarotta e truffa, intercettazione 'per Santanchè finisce a carte 48'. Negli atti anche un prestito di Flavio Briatore 'per pagare dipendenti Ki Group' #ANSA x.com

Chiusa altra inchiesta su Santanchè, verso richiesta di processo per l'ex ministra: Bancarotta e truffa allo Stato reddit

Caso bancarotta e truffa, intercettazione di un'ex consigliera di Bioera: Per Santanchè finisce a carte 48La cosa che mi stupisce è che noi stiamo facendo la rincorsa, vender quadri, a fare questo, a fare altro e mi stupisce come Dimitri (Kunz, ndr) stesso ha fatto il salvatore della patria per Visibilia ... gazzettadelsud.it

Chiusa altra inchiesta su Santanchè: bancarotta e truffa allo StatoNuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e ... msn.com