È previsto un nuovo procedimento giudiziario per l'ex ministra, accusata di bancarotta di tre società e di aver commesso truffa allo Stato. Questa volta si tratta di un procedimento che si aggiunge a quello attualmente in corso, riguardante presunte irregolarità nei bilanci. Le accuse riguardano la gestione di alcune imprese e l'appropriazione di fondi pubblici, con ipotesi di reato legate a frodi e bancarotta fraudolenta. La data di inizio del nuovo processo non è ancora stata fissata.

Nuovo processo in vista per Daniela Santanchè, e stavolta in prospettiva il più pesante (rispetto al dibattimento in corso per falso nei bilanci Visibilia e all’udienza preliminare sulla truffa allo Stato nei contributi Covid) visto che in un avviso di conclusione delle indagini ora i pm Luigi Luzi e Guido Schininà contestano alla ex ministra e attuale senatrice di FdI il concorso nelle bancarotta di tre società nelle quali ha avuto ruoli di amministratrice, Ki Group Holding, Ki Group Srl e Bioera. Sulla prima, che era quotata in Borsa e che è fallita nel giugno 2025, viene contestata soprattutto l’operazione con la quale fu costituita la... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Santanchè, nuovo processo in vista per l'ex ministra: «Bancarotta di tre società e truffa allo Stato»

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Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo

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