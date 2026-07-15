Caso Santanchè nuova inchiesta per l' ex ministra | accuse di bancarotta di 3 società falso in bilancio truffa allo Stato
La Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta contro l'ex ministra del Turismo, ora parlamentare di Fratelli d'Italia. Sono stati contestati reati di bancarotta di tre società, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine si concentra su presunte irregolarità finanziarie e operazioni illecite legate a queste aziende. La vicenda riguarda le attività svolte dall'ex ministra in ambito economico e amministrativo.
Bancarotta di tre società, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato: sono questi i nuovi reati ipotizzati dalla Procura di Milano contro Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo e parlamentare di Fratelli d'Italia. È ora in corso un avviso di conclusione delle indagini a suo carico che, a quanto emerso, vedono coinvolte altre 15 persone tra cui Fiorella Garnero, la sorella di Santanchè, e l'ex compagno dell'ex ministra Giovanni Canio Mazzaro. Le contestazioni risultate dalle indagini dei pubblici ministeri Luigi Luzi e Guido Schininà sono ora più pesanti rispetto al dibattito già avviato sul falso in bilancio del caso Visibilia: Santanchè è accusata di concorso in bancarotta delle società Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl di cui lei stessa aveva avuto ruoli in qualità di amministratrice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Santanchè, nuova indagine per bancarotta: sotto inchiesta il fallimento Bioera
Notizie e thread social correlati
Santanchè, nuovo processo in vista per l'ex ministra: «Bancarotta di tre società e truffa allo Stato»È previsto un nuovo procedimento giudiziario per l'ex ministra, accusata di bancarotta di tre società e di aver commesso truffa allo Stato.
Chiusa altra inchiesta su Santanchè, verso richiesta di processo per l’ex ministra: «Bancarotta e truffa allo Stato»La Procura di Milano sta notificando l’avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.
Si parla di: Caso Ranucci-Lavitola, Borgonovo: Il capo dei buoni amico del capo dei cattivi. Non stupisce la bomba, ma le cene insieme; Caso Ranucci, Antonello Caporale: Danno al giornalismo, Lavitola è un faccendiere grazie al quale Fini è morto politicamente.
Nuova inchiesta su Santanchè: chiuse indagini per bancarotta e truffaLa Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Daniela Santanchè, parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex ministra, e ad altre quindici persone. Tra gli indagati figurano ... it.blastingnews.com