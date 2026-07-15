La Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta contro l'ex ministra del Turismo, ora parlamentare di Fratelli d'Italia. Sono stati contestati reati di bancarotta di tre società, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine si concentra su presunte irregolarità finanziarie e operazioni illecite legate a queste aziende. La vicenda riguarda le attività svolte dall'ex ministra in ambito economico e amministrativo.

Bancarotta di tre società, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato: sono questi i nuovi reati ipotizzati dalla Procura di Milano contro Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo e parlamentare di Fratelli d'Italia. È ora in corso un avviso di conclusione delle indagini a suo carico che, a quanto emerso, vedono coinvolte altre 15 persone tra cui Fiorella Garnero, la sorella di Santanchè, e l'ex compagno dell'ex ministra Giovanni Canio Mazzaro. Le contestazioni risultate dalle indagini dei pubblici ministeri Luigi Luzi e Guido Schininà sono ora più pesanti rispetto al dibattito già avviato sul falso in bilancio del caso Visibilia: Santanchè è accusata di concorso in bancarotta delle società Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl di cui lei stessa aveva avuto ruoli in qualità di amministratrice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo Stato

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Santanchè, nuova indagine per bancarotta: sotto inchiesta il fallimento Bioera

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