Caserta | straordinaria lezione di solidarietà con la donazione degli organi di un giovane paziente

A Caserta, i genitori di un giovane deceduto hanno dato il consenso alla donazione degli organi, permettendo di salvare più pazienti. Il gesto è stato compiuto in un momento di grande dolore, ma rappresenta un atto di altruismo. La famiglia ha autorizzato l’espianto, contribuendo a migliorare le possibilità di vita di altre persone in attesa di trapianto. La donazione è stata effettuata con il consenso dei familiari e ha coinvolto diversi organi vitali.

A Caserta un nobile gesto d’amore: i genitori di un giovane scomparso autorizzano la donazione degli organi, salvando la vita a diversi pazienti. In un momento di immenso e inconsolabile dolore, una famiglia ha saputo compiere un gesto di straordinario altruismo che ridona speranza a chi lotta per la sopravvivenza. Presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, i genitori di un ragazzo tragicamente scomparso a causa di un grave trauma cranico hanno espresso la volontà di acconsentire al prelievo degli organi del proprio figlio, trasformando una perdita devastante in una preziosa opportunità di rinascita per altre persone. La notizia dell’avvenuta donazione e il bilancio delle attività del nosocomio sono stati resi noti dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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