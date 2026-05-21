Aorn Caserta in campo per sensibilizzare alla donazione degli organi e prevenzione
Domenica 24 maggio, tra le 9:30 e le 12:30, l’Azienda Ospedaliera organizza un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi e alla prevenzione. La manifestazione si svolgerà presso i locali dell’ospedale e prevede attività informative rivolte alla cittadinanza. Sono previsti interventi di professionisti sanitari e momenti di confronto aperti al pubblico, con l’obiettivo di fornire informazioni sulla donazione e promuovere comportamenti preventivi. L’iniziativa si inserisce in un calendario di campagne di sensibilizzazione sulla salute.
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica, 24 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sarà protagonista in Piazza Dante con due iniziative, una sanitaria, l’altra divulgativa, nell’ambito del tradizionale evento “Le Domeniche della Salute”, organizzato in collaborazione con il Rotary Club Caserta Reggia e la Pubblica Assistenza San Michele Onlus. L’iniziativa sanitaria rientra nel percorso di visite gratuite che gli specialisti dell’AORN erogano periodicamente, a bordo di un ambulatorio mobile, nell’ottica di promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Dopo il successo registrato a marzo scorso dall’Unità operativa di Senologia, domenica prossima, scenderà in campo la Dermatologia, che afferisce all’Unità operativa di Medicina Interna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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