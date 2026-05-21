Aorn Caserta in campo per sensibilizzare alla donazione degli organi e prevenzione

Domenica 24 maggio, tra le 9:30 e le 12:30, l’Azienda Ospedaliera organizza un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi e alla prevenzione. La manifestazione si svolgerà presso i locali dell’ospedale e prevede attività informative rivolte alla cittadinanza. Sono previsti interventi di professionisti sanitari e momenti di confronto aperti al pubblico, con l’obiettivo di fornire informazioni sulla donazione e promuovere comportamenti preventivi. L’iniziativa si inserisce in un calendario di campagne di sensibilizzazione sulla salute.

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