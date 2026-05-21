Donazione organi e prevenzione | doppia campagna dell' ospedale di Caserta
Domenica 24 maggio, dalle 9,30 alle 12,30, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sarà presente in Piazza Dante con due iniziative. La prima riguarda una campagna di donazione organi, mentre la seconda prevede attività informative sulla prevenzione. Le iniziative si inseriscono all’interno dell’evento “Le Domeniche della Salute”, organizzato in collaborazione con altre realtà locali. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini su questi temi attraverso attività di natura sanitaria e divulgativa.
Domenica, 24 maggio, dalle 9,30 alle 12,30, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sarà protagonista in Piazza Dante con due iniziative, una sanitaria, l’altra divulgativa, nell’ambito del tradizionale evento “Le Domeniche della Salute”, organizzato in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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