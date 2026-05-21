Donazione organi e prevenzione | doppia campagna dell' ospedale di Caserta

Domenica 24 maggio, dalle 9,30 alle 12,30, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sarà presente in Piazza Dante con due iniziative. La prima riguarda una campagna di donazione organi, mentre la seconda prevede attività informative sulla prevenzione. Le iniziative si inseriscono all’interno dell’evento “Le Domeniche della Salute”, organizzato in collaborazione con altre realtà locali. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini su questi temi attraverso attività di natura sanitaria e divulgativa.

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