Sequestro da 21 milioni di euro a Caserta, legato a una rete di riciclaggio del Clan dei casalesi, fazione Schiavone. Gli investigatori hanno accertato che il sistema creava crediti d’imposta falsi, che venivano trasferiti su conti cinesi prima di tornare nelle mani della famiglia. La operazione ha portato al sequestro di denaro e beni riconducibili alla rete criminale.

Scoperta una rete di riciclaggio del Clan dei casalesi, fazione Schiavone. Grazie ad un sistema da loro progettato, creavano e poi monetizzavano crediti d'imposta inesistenti, che venivano trasferiti su conti correnti cinesi prima di tornare nelle mani della famiglia. Il sistema è noto come "underground banking" (banca occulta) che sfrutta trasferimenti di denaro tra diversi paesi, eludendo le normative e le pratiche tradizionali. Il sistema di riciclaggio è stato scoperto dai militari dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna che, al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno notificato un decreto di sequestro di 21 milioni di euro a sette presunti appartenenti al clan. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Caserta.

© Teleclubitalia.it - Caserta, scoperto il sistema di riciclaggio del clan Schiavone: sequestro da 21 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frascati, scacco al network del riciclaggio: distrutti 21 milioni di euro di patrimonio. Scattano i sequestriLe forze dell'ordine hanno sequestrato un patrimonio di circa 21 milioni di euro affiliato a un’indagine su reati di bancarotta fraudolenta, reati...

Fatture false per 115 milioni di euro e riciclaggio: maxi sequestro, 87 persone nei guaiUn'operazione delle forze di polizia ha portato al sequestro di beni per un valore superiore ai 115 milioni di euro, legati a un giro di fatture...

Si parla di: Truffa all’Inps nel settore edile: sequestrato un milione - POP; Truffa da un milione di euro all’Inps nel Casertano, nei guai 11 persone per i falsi distacchi.

ESCLUSIVA. 10 INDAGATI. Accordi e tangenti dietro l’appalto 118 dell’ASL CASERTA. Nuove accuse ad imprenditori, coinvolti funzionari e politiciHAI DIFFICOLTA’ AD ABBONARTI? GUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come fare. CasertaCE a soli 2€ al mese: inchieste e articoli in ESCLUSIVA. CLICCA QUI PER LEGGERE IN ESCLUSIVA LAR ... casertace.net