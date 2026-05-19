Frascati scacco al network del riciclaggio | distrutti 21 milioni di euro di patrimonio Scattano i sequestri
Le forze dell'ordine hanno sequestrato un patrimonio di circa 21 milioni di euro affiliato a un’indagine su reati di bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio. Durante le operazioni sono stati eseguiti sequestri e un arresto, con altre cinque persone soggette a misure interdittive. Le indagini hanno portato alla distruzione di un network coinvolto nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, smantellando un sistema che aveva consentito di occultare ingenti somme di denaro.
Bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio. Una persona arrestata e cinque misure interdittive. A dare esecuzione al provvedimento nei confronti delle cinque persone i finanzieri che hanno sequestrato beni per 3,5 milioni di euro. Sono tutti indagati per per l’ipotesi investigativa di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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