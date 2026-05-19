Frascati scacco al network del riciclaggio | distrutti 21 milioni di euro di patrimonio Scattano i sequestri

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un patrimonio di circa 21 milioni di euro affiliato a un’indagine su reati di bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio. Durante le operazioni sono stati eseguiti sequestri e un arresto, con altre cinque persone soggette a misure interdittive. Le indagini hanno portato alla distruzione di un network coinvolto nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, smantellando un sistema che aveva consentito di occultare ingenti somme di denaro.

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