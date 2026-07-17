I genitori di un ragazzo di 19 anni, deceduto a causa di un grave trauma cranico, hanno deciso di donare gli organi del figlio. La decisione è stata presa per trasformare la perdita in una risorsa di vita. Il direttore generale dell'ospedale ha commentato la scelta come una testimonianza di amore. La donazione ha coinvolto vari organi, contribuendo a salvare altre vite.

La mamma e il papà di un ragazzo deceduto a soli 19 anni, per un severo trauma cranico, hanno scelto di donare i suoi organi traducendo in risorsa di vita la perdita del loro bene più prezioso. La storia arriva da Caserta.Grazie a questo nobile gesto, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il ragazzo era ricoverato in Rianimazione, ha potuto attivare e completare con esito positivo, dopo l’accertamento della morte cerebrale, il percorso della donazione con il prelievo di cuore, reni, cornee. Una donazione che ha riacceso la speranza del futuro in pazienti in attesa di trapianto in ambito regionale. Il Coordinamento... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Caserta.

© Caserta.corriere.it - Caserta, muore a 19 anni: i genitori decidono di donare gli organi. Volpe, dg dell'ospedale: «Testimonianza di amore»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donazione organi e prevenzione: doppia campagna dell'ospedale di CasertaDomenica 24 maggio, dalle 9,30 alle 12,30, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sarà presente in Piazza Dante con due...

Investita dal padre durante una manovra, Caterina muore a 22 mesi. La famiglia sceglie di donare gli organiUna bambina di 22 mesi è morta all’ospedale Salesi di Ancona dopo essere stata investita dal padre durante una manovra.