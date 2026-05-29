Investita dal padre durante una manovra Caterina muore a 22 mesi La famiglia sceglie di donare gli organi
Una bambina di 22 mesi è morta all’ospedale Salesi di Ancona dopo essere stata investita dal padre durante una manovra. L’incidente è avvenuto sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso. La famiglia ha deciso di donare gli organi della piccola. La bambina, chiamata Caterina Famiglietti, è deceduta ieri in ospedale.
ANCONA - Gli organi di Caterina Famiglietti, la bambina di 22 mesi morta ieri all'ospedale Salesi di Ancona in seguito al grave incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, saranno donati. Il via libera è arrivato dai genitori dopo che, nel tardo pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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