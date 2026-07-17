Casa Juventus sbarca a Perth il cuore bianconero arriva in Australia tra eventi e spettacolo | ecco tutto quello che c’è da sapere

Casa Juventus apre a Perth in Australia, offrendo eventi e intrattenimento legati al club. La presenza include attività e spettacoli rivolti ai tifosi e agli appassionati. L'iniziativa si svolge nel villaggio bianconero, senza dettagli su date o programmi specifici. La manifestazione si inserisce tra le iniziative di promozione del club all’estero, con un focus su coinvolgimento e attività di intrattenimento.

di Luca Fiore Casa Juventus arriva a Perth in Australia tra eventi, divertimento e spettacolo: ecco tutto quello che c’è da sapere sul villaggio bianconero. Dal 6 all’11 agosto, la Vecchia Signora sbarca in Australia Occidentale con un’iniziativa straordinaria: l’apertura di Casa Juventus a Perth. Si tratta del nuovo hub ufficiale dedicato a tutti i tifosi bianconeri, alle famiglie e alla vasta comunità locale, ideato per regalare una settimana indimenticabile all’insegna del grande calcio, del puro divertimento e della sconfinata passione per i colori juventini. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Allestita all’interno della celebre e suggestiva Ice Cream Factory, Casa Juventus rappresenterà il quartier generale e il vero cuore pulsante della trasferta australiana del Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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