Someone Like You – L’eco del cuore | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Stasera, 1 maggio 2026, su Rai 1 viene trasmesso il film del 2024 intitolato Someone Like You – L’eco del cuore. La pellicola è diretta da Tyler Russell e vede nel cast attori di rilievo. La trama ruota intorno a un racconto sentimentale, e la produzione è disponibile anche in streaming. La trasmissione rappresenta un’occasione per vedere una storia moderna sul grande schermo.

Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1. Questa sera, 1 maggio 2026, su Rai 1 va in onda il film Someone Like You – L’eco del cuore, pellicola del 2024 diretta da Tyler Russell. Dopo la tragica perdita della sua migliore amica London, di cui era da sempre innamorato, il giovane architetto in lutto Dawson si lancia alla ricerca di Louise, sorella gemella segreta della ragazza scomparsa. Ma vediamo insieme trama e cast. Trama. Il film racconta come il giovane architetto Dawson (Jake Allyn), dopo aver perso la sua migliore amica London (Sarah Fisher), riceva una notizia sconvolgente. Ancora addolorato per la premuta scomparsa del ragazzo, Dawson è costretto a mettersi alla ricerca della gemella segreta di London.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1 Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Fatima: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2Fatima: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Fatima, film drammatico del... Un padre: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1Un padre: trama (storia vera), cast e streaming del film su Rai 1 Questa sera, mercoledì 1 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un padre... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Someone Like You - L'eco del cuore, il film stasera in tv: trama e cast; Someone Like You - L'Eco del Cuore, Il Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2024); Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio; Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda. Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1Someone Like You - L'eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1. Appuntamento questa sera, 1 maggio 2026, ore 21.30 ... tpi.it Someone Like You - L'eco del cuore, il film stasera in tv: trama e castUn lungometraggio che ci parla di rinascita, in cui il dolore diventa occasione per riscoprire il valore dell’amore e dei legami ... today.it Geniale far uscire in TV stasera il primo diavolo veste Prada (senza avversari forti), che farà decollare ancora di più il secondo al cinema. ## Stasera in tv Su Canale 5 - Film Il diavolo veste Prada Su Rai 1 - Film Someone Like You - L'eco del cuore Su Rai2 - S - facebook.com facebook