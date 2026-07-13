La partita del cuore 2026 | tutto quello che c’è da sapere

Alle ore 21 di questa sera, allo Stadio Gran Sasso d’Italia, si terrà la 35esima edizione della Partita del Cuore. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1. La partita vede protagonisti squadre di calciatori e personaggi pubblici, con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative benefiche. Sono disponibili modalità di donazione, anche attraverso piattaforme online, per contribuire alle cause sostenute dall’evento.

La partita del cuore 2026: squadre, come donare e streaming. Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21 allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila andrà in scena la 35esima edizione della Partita del Cuore che, come sempre, sarà trasmessa su Rai 1. L’appuntamento unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni: le squadre. Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica. La realizzazione della Partita del Cuore 2026 viene supportata da una rete di aziende che partecipano al progetto della Nazionale Italiana Cantanti e della Nazionale della Politica nell’ambito dei propri programmi di responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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