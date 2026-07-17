In una casa di comunità di Firenze, le alte temperature di circa 34 gradi influenzano le attività quotidiane. I pazienti attendono in corridoio, spesso senza sedie, e vengono visitati in condizioni di forte disagio. I fogli delle prenotazioni vengono usati come ventilatori improvvisati, mentre l’aria calda rende difficile il comfort durante l’attesa. La situazione si manifesta con sbuffi e segni evidenti di disagio tra chi cerca assistenza.

Firenze, 17 luglio 2026 – I fogli delle prenotazioni diventano ventagli improvvisati nelle mani dei pazienti in attesa. Il tempo viene scandito da sbuffi affannati e infastiditi; magliette e camicie portano i segni evidenti dell’afa. Fa caldo fuori, ma fa caldo anche dentro la sede Asl di viale Morgagni, la vecchia casa della salute che con i fondi del Pnrr è diventata casa di comunità. Superata la porta scorrevole ci si scontra con un’amara delusione, il frescolino che si spera e si crede di trovare deve essere andato in ferie. Tra caldo e malori. "Facendo visite a domicilio usciamo spesso, ma ogni volta che torniamo in sede non troviamo il giusto refrigerio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di comunità rovente, viaggio negli ambulatori (a 34 gradi): “Pazienti visitati in corridoio”

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