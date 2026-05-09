Ambulatori e monolocali per i pazienti fragili | prendono forma il Centro trapianti e la Casa Ail di Ravenna

A Ravenna stanno iniziando a prendere forma due strutture dedicate ai pazienti fragili affetti da malattie del sangue. Uno dei progetti prevede l’apertura di un Centro Trapianti di Midollo Osseo Allogenico all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Accanto a questo, si sta sviluppando anche una Casa Ail, destinata a offrire supporto e servizi specifici. Le iniziative sono pensate per migliorare l’assistenza e il percorso di cura dei pazienti nella regione.

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