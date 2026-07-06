L’Italia si prepara a un aumento delle temperature, con massime che raggiungeranno i 34 gradi. Dopo alcuni giorni di temporali e clima più fresco, il tempo torna a essere caratterizzato da caldo intenso. Le temperature previste interessano diverse regioni del paese, con condizioni di grande caldo che dureranno per tutta la settimana. Non sono previste variazioni significative nelle temperature nei prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo alcuni giorni caratterizzati da temporali e da un clima più gradevole, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso. L’alta pressione tornerà infatti a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate stabili, soleggiate e un progressivo aumento delle temperature su gran parte della Penisola. L’anticiclone riporta sole e temperature elevate L’espansione dell’anticiclone determinerà condizioni di tempo stabile da Nord a Sud, con cieli in prevalenza sereni e precipitazioni limitate a qualche isolato temporale sulle aree montuose durante le ore più calde della giornata. Con il consolidarsi dell’alta pressione, le temperature massime saliranno rapidamente, raggiungendo valori compresi tra 33 e 34 gradi in numerose città del Centro-Nord. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Dayitalianews.com - Meteo, torna il grande caldo: settimana rovente sull’Italia con temperature fino a 34 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO WEEKEND: C'È LA SVOLTA! Torna il SOLE, ma ecco dove colpiscono gli ULTIMI TEMPORALI

Notizie e thread social correlati

Torna l’anticiclone sull’Italia, via a una nuova ondata di caldo: da metà settimana temperature fino a 34 gradi e afa in aumentoDa metà settimana, le temperature in Italia saliranno fino a 34 gradi, con un aumento dell’afa.

Torna il caldo estremo a Nordest, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi. Le previsioniLe temperature nel Nordest raggiungono i 39 gradi, segnando il ritorno del caldo estremo.

Temi più discussi: Meteo, solo una tregua nel fine settimana poi torna il caldo su tutta la penisola; Caldo record ritorna, ecco la lunga fiammata di luglio: le previsioni meteo; Stop al grande caldo dal 1° luglio: ecco dove scenderanno di più le temperature (fino a 6-8 gradi); Meteo Umbria: torna un po’ di respiro dopo il grande caldo, ma attenzione ai temporali.

Meteo Italia, torna il grande caldo: anticiclone in rinforzo e temperature fino a 36°C x.com

Torna l’incubo del grande caldo, l’esperto: In Toscana settimana da bollino rosso e notti tropicaliBernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio LaMMA: il quadro non muterà fino a a metà mese. Temperature fino a 6 gradi sopra la media. Anomalie termiche? Non più eventi eccezionali, ma condiz ... lanazione.it

Meteo: Torna il Grande Caldo, ma occhio ai temporali pomeridianiL'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dal ritorno deciso dell'alta pressione, pronta a riconquistare gran parte dell'Italia dopo una fase ... meteogiornale.it

Continua il grande caldo in Europa reddit