Casa di Comunità di Mottola Fischetti | Presidio moderno ed efficiente ora va ulteriormente potenziato

La Casa di Comunità di Mottola è stata inaugurata come una struttura moderna e considerata strategica per l’assistenza sanitaria territoriale. Offre servizi dedicati ai pazienti e alle famiglie, oltre a spazi specializzati che servono anche in zone limitrofe. Fischetti ha dichiarato che, sebbene già operativa, la struttura necessita di ulteriori interventi di potenziamento. La struttura rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria locale e circostante.

Tarantini Time Quotidiano Una struttura considerata strategica per rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, con servizi rivolti ai pazienti e alle loro famiglie e realtà specialistiche che rappresentano un punto di riferimento anche oltre i confini cittadini. È il giudizio espresso dal consigliere regionale e capogruppo di Prossima Giuseppe Fischetti al termine della visita ispettiva alla Casa di Comunità del PTA “Umberto I” di Mottola, effettuata su richiesta dei consiglieri comunali Arcangelo Montanaro e Angelo Laterza. “La Casa di Comunità di Mottola rappresenta un presidio moderno, funzionale ed efficiente, capace di offrire ai cittadini numerosi servizi sanitari e socio-assistenziali, rappresentando un importante punto di riferimento per pazienti e famiglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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