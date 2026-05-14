Aspettando la Casa di comunità Incontro sul nuovo presidio Asl

Domani, dalle 17 alle 19, si terrà un incontro presso la Limonaia di Villa Montalvo dedicato alla futura Casa di comunità di Campi. L’appuntamento è finalizzato a discutere lo stato di avanzamento del nuovo presidio sanitario promosso dall’azienda sanitaria locale. La discussione coinvolgerà cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di fare il punto sulla realizzazione del progetto.

‘Verso la nuova Casa di comunità di Campi ’: se ne parlerà domani dalle 17 alle 19 presso la Limonaia di Villa Montalvo. Un appuntamento che arriva a pochi giorni dal voto unanime in consiglio comunale al permesso di costruire in deroga che di fatto dà il via ai lavori con l’obiettivo di consegnare l’immobile, come da cronopogramma, entro il 2027 e la conferma di tutti i servizi che la struttura ospiterà, a partire dal nuovo presidio Asl. La fine, dal punto di vista amministrativo, di un percorso iniziato nel 2016. Ecco perché l’iniziativa di domani, organizzata dal sindaco Andrea Tagliaferri e dalla consigliera speciale per i lavori su progetti locali, Serena Pillozzi, assume una valenza particolare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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