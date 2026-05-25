Sanità a Carpineto Romano apre la nuova Casa di Comunità | servizi potenziati e presidio h12
Il 25 maggio apre ufficialmente la nuova Casa di Comunità a Carpineto Romano, con un presidio attivo 12 ore al giorno. La struttura offre servizi potenziati per l’assistenza territoriale locale.
Una svolta attesa per l'assistenza territoriale locale: lunedì 25 maggio apre ufficialmente i battenti la nuova Casa di Comunità di Carpineto Romano. Un'infrastruttura strategica che consentirà di avvicinare concretamente i servizi socio-sanitari alla cittadinanza, trasformando una visione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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