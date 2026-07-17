Cartella clinica incompleta il risarcimento al paziente non va ridotto | lo dice la Cassazione

Nelle cause legali per responsabilità sanitaria, la mancanza o incompletezza della documentazione clinica non può trasformarsi in un vantaggio per il medico né in uno svantaggio per il paziente. Se la cartella clinica è stata tenuta in modo carente proprio da chi aveva l’obbligo di redigerla e conservarla, il paziente non può essere penalizzato sul piano della prova e può dimostrare i fatti anche attraverso presunzioni e indizi. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 156082026, che affronta il delicato tema della malasanità e offre significativi chiarimenti a tutela di pazienti e familiari. Il caso concreto, dieci anni di cure odontoiatriche e gravi complicanze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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