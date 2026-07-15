Una sentenza della Cassazione stabilisce che il medico di base ha il dovere di verificare ogni richiesta di esame prescritta da altri specialisti o cliniche. La decisione chiarisce che il medico non è una semplice esecutrice di ordini, ma ha responsabilità nel controllo delle richieste, anche se arrivano tramite foglietti o richieste di terzi. La scena quotidiana di un paziente che consegna un foglietto con una richiesta di esame si ripete in molti studi medici italiani.

L a scena si ripete identica, ogni giorno, in migliaia di studi medici italiani: un paziente entra, stringe in mano un foglietto bianco con l’intestazione di una clinica o di uno specialista privato e dice: «Dottore, mi dovrebbe solo fare la richiesta di questo esame». Se per anni abbiamo pensato che quel “solo” fosse la normalità, abbiamo considerato il nostro medico di base, “solo” come una sorta di segretario della salute, un passaggio burocratico obbligato per trasformare il consiglio di un luminare nella ricetta rossa necessaria a ottenere il ticket dello Stato. Una recente pronuncia dei giudici ha però scosso questa abitudine, ricordando a tutti che una firma non è mai soltanto una firma, specialmente quando c’è di mezzo la salute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una sentenza della Cassazione restituisce dignità e responsabilità clinica al medico di base che non è una fotocopiatrice, ma ha il dovere di controllare ogni richiesta prescritta al suo paziente da altri

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