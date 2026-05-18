Una cartella clinica contenente i dettagli di un trentunenne con disturbo di personalità schizoide è attualmente nelle mani degli investigatori. La documentazione risale al periodo di cura iniziato nel 2022 presso il Centro di salute mentale, ma successivamente è scomparsa dai sistemi di monitoraggio dei servizi nel corso del 2024. La vicenda si sviluppa in un arco temporale che va dal primo follow-up fino alla perdita di contatto con le autorità sanitarie.

La cartella clinica è già nelle mani degli investigatori. Contiene la storia di un trentunenne con disturbo di personalità schizoide, seguito dal Centro di salute mentale dal 2022, poi scomparso dai radar dei servizi dal 2024. "Se ne erano perse le tracce", ha detto sabato sera il prefetto Fabrizia Triolo, riassumendo in una frase il cuore di un problema che va ben oltre la tragedia di via Emilia Centro. La salute mentale in Italia è una delle grandi emergenze rimosse. Sottovalutata, cronicamente depotenziata, affidata a servizi che fanno quello che possono con risorse sempre più scarse. Il problema non è solo "il gesto eclatante" quando arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cartella clinica ai raggi X. Seguito fino al 2024. Poi scomparso dai radar

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