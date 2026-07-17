Carmine Valentino sospeso da consigliere provinciale e comunale
Il Prefetto di Benevento ha sospeso Carmine Valentino dai ruoli di consigliere provinciale e comunale. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 2012. La sospensione riguarda entrambe le cariche e ha effetto immediato. La motivazione ufficiale non è stata resa nota. La sospensione durerà fino a nuove disposizioni o eventuali provvedimenti.
Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Legge Severino), ha accertato la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di consigliere provinciale e da quella di consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti nei confronti del sig. Carmine Valentino, condannato dal Tribunale di Benevento alla pena di quattro anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Pablo Picasso ricordò nel grande capolavoro Guernica il bombardamento aereo tedesco sull’omonima città, durante il conflitto C’era. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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