carmine valentino sospeso da consigliere provinciale e comunale

Notizia in breve

Il Prefetto di Benevento ha sospeso Carmine Valentino dai ruoli di consigliere provinciale e comunale. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 2012. La sospensione riguarda entrambe le cariche e ha effetto immediato. La motivazione ufficiale non è stata resa nota. La sospensione durerà fino a nuove disposizioni o eventuali provvedimenti.