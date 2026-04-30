Ex consigliere comunale e guida alpina | dolore per la morte di Valentino Bassi

Nella giornata di mercoledì 29 aprile, è venuto a mancare all’età di 65 anni Valentino Bassi, figura nota come ex consigliere comunale e guida alpina. La sua scomparsa ha colpito la comunità di Saviore dell’Adamello e la Valle Camonica, lasciando un vuoto tra le persone che lo hanno conosciuto e le montagne che amava. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e residenti della zona.

È un momento di profondo dolore per la comunità di Saviore dell’Adamello e per la Valle Camonica. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, si è spento all’età di 65 anni Valentino Bassi, lasciando un vuoto tra le sue montagne e nel cuore di chi lo ha conosciuto.Guida alpina con oltre.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Dolore e sgomento per la morte di Luigi sui campi da tennis, aperta un'inchiesta sulla morte del 15enneIl malore improvviso sui campi da tennis, quel massaggio cardiaco infinito e poi la corsa in pronto soccorso fino al drammatico epilogo. I consigli della guida alpina: "No ai pendii ripidi e itinerari mai tracciati"Avvio d’inverno caratterizzato da precipitazioni scarse e da alcuni episodi di freddo intenso e soltanto di recente nevicate, localmente anche...