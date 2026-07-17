Una donna bionda è stata avvistata sullo yacht di Carlos Alcaraz. L'atleta sta attualmente recuperando da un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, facendogli perdere la possibilità di difendere il vittoria a Parigi e di mantenere la seconda posizione in classifica ATP. La presenza sullo yacht si è verificata durante il periodo di recupero del tennista.

Carlos Alcaraz sta recuperando dal brutto infortunio al polso che lo sta tenendo lontano dal campo da mesi. E che gli ha fatto perdere l'opportunità di difendere il titolo del Roland Garros, oltre alla seconda posizione della classifica Atp. Ma, stando a quanto si può osservare dalle foto circolate sul web, non sembra troppo preoccupato. Anzi. Lo spagnolo è stato paparazzato a bordo del suo splendido yacht in Costiera Amalfitana. Ma il campione non era solo. Con lui è stata avvistata anche una bionda misteriosa. E subito si sono rincorse le voci su un presunto flirt. Si tratta di Claudia Canals. La donna è un'imprenditrice, più grande di lui ed è stata anche una concorrente "tentatrice" di Temptation Island, versione spagnola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, "una tentatirce": ecco chi è la bionda sul suo yacht

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