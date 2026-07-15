Carlos Alcaraz si trova in Italia e ha trascorso alcune giornate a bordo di uno yacht, accompagnato da una donna con i capelli biondi. L’atleta, ancora in fase di recupero da un infortunio al polso, non ha partecipato agli ultimi tornei di Wimbledon e Roland Garros. La presenza in Italia è stata documentata da alcune fotografie pubblicate sui social media. Alcaraz non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla sua presenza nel paese o sulla compagnia.

Carlos Alcaraz sta recuperando dall'infortunio al polso, che ormai da diverse settimane lo sta tenendo lontano dai campi da tennis, costringendolo a saltare i tornei di Wimbledon e del Roland Garros. Tra un allenamento e una seduta di fisioterapia, per provare a partecipare ai prossimi tornei in vista, il campione spagnolo si è concesso qualche giorno di vacanza ed è stato avvistato in Italia in compagnia di una misteriosa bionda. Secondo quanto riportato dal direttore della rivista spagnola Semana, Jorge Borrajo, Carlos Alcaraz ha trascorso alcuni giorni sul suo lussuoso yacht, ormeggiato nei pressi della Costiera Amalfitana, in compagnia di altre tre coppie ma soprattutto di una bionda sconosciuta, che nemmeno i giornalisti spagnoli sono riusciti a identificare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Gazzetta.it - Carlos Alcaraz, vacanze in Italia sul suo yacht con una misteriosa bionda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcaraz, l'amore cura le ferite: vacanza in Italia con una nuova, misteriosa, fiammaCarlos Alcaraz è stato visto su uno yacht in Italia con alcune coppie di amici e una donna bionda sconosciuta.

Arriva Jamie Alcaraz: il fratello di Carlos, 14 anni, al torneo U16 di Madrid. Sul palco con Sinner se...A Madrid si apre il torneo U16, con la presenza di un giovane che porta il nome di un noto tennista.

Temi più discussi: Alcaraz a Positano, mare e cena gourmet con vista sulla Costiera. Per ora il tennis lo guarda in tv; Alcaraz, obiettivo America: allenamenti da lunedì; Da Michael Jordan a Carlos Alcaraz: i grandi campioni scelgono Capri; Carlos Alcaraz conquista Positano: cena esclusiva all’Adamo ed Eva dell’Eden Roc.

Dal 2024 solo tre tennisti hanno vinto titoli del Grande Slam Il Big n. 1 JS Il Big CA oggi si oggi no Il Mezzo Big AZ Jannilk Sinner 36 Tornei 20 Titoli 25 Finali 3 Ritiri 3M 1000 Carlos Alcaraz 37 Tornei 14 Titoli 17 Finali 2 Ritiri ATP 500 Alexander Zverev 55 Torn x.com

L'effetto Carlos Sainz a Silverstone reddit

Alcaraz sul suo lussuoso yacht in Italia con una misteriosa bionda: impazza il gossip in SpagnaIl campione iberico, in attesa di tornare in campo, fa parlare per una sua vacanza al mare in dolce compagnia tra Napoli e Costiera Amalfitana ... corrieredellosport.it

Alcaraz, relax in Costiera Amalfitana: debutta il nuovo yacht con una 'bionda misteriosa'Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz si sta concedendo una pausa rigenerante e lussuosa lungo la suggestiva Costiera Amalfitana. Dopo quattro mesi di stop forzato a causa di un infortunio al polso dest ... it.blastingnews.com