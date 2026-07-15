Carlos Alcaraz è stato paparazzato mentre si trovava su uno yacht insieme a una donna bionda. Le foto, pubblicate da una rivista spagnola, mostrano il tennista con la ragazza durante un momento di relax. La presenza di questa donna ha suscitato commenti e discussioni tra i media locali, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione o sul contesto del servizio fotografico.

"Pazza vita" per Carlos Alcaraz. Una "vida loca" immortalata in alcune foto che lo ritraggono assieme a una misteriosa ragazza bionda, scatti pubblicati sulla rivista Semana e che in Spagna stanno facendo molto discutere. Il numero uno del tennis iberico, fermo da mesi per un problema al polso che lo tiene lontano dalle competizioni dalla metà di aprile, è finito infatti al centro dell'attenzione non per le sue imprese sportive ma per un'esclusiva vacanza trascorsa in Italia. Secondo quanto riportato dal settimanale spagnolo, il tennista murciano avrebbe approfittato dello stop forzato per concedersi alcuni giorni di relax tra le meraviglie del Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, la "vida loca": come lo beccano con la bionda sullo yacht

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