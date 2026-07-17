Carlos Alcaraz potrebbe tornare a competere al Masters 1000 di Cincinnati, rientrando nel circuito ATP. La sua partecipazione potrebbe influenzare la corsa al numero 1 mondiale, attualmente occupato da Jannik Sinner. Alcaraz, che è al momento terzo in classifica, potrebbe risalire fino alla seconda posizione se partecipasse e ottennesse buoni risultati nel torneo. La presenza dello spagnolo riaccenderebbe la sfida tra i due giocatori per la leadership ATP.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Masters 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale: al momento l’iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Alcaraz a Cincinnati proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno: l’iberico arriverà all’appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo qualora il tedesco Alexander Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Anche se lo spagnolo dovesse effettivamente rientrare a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Carlos Alcaraz potrebbe rientrare a Cincinnati: cosa cambierebbe per Jannik Sinner nella corsa al numero 1 ATP

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Alcaraz e la misteriosa bionda: cosa sta succedendo

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