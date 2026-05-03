Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione al vertice del ranking ATP, grazie ai risultati ottenuti nei recenti Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, vincendoli tutti negli ultimi due mesi. Con questa serie di successi, il tennista altoatesino ha aumentato il suo vantaggio su altri giocatori, arrivando a 14. La sua leadership nel ranking si rafforza di conseguenza e la distanza dagli avversari si amplia.

Jannik Sinner ha allungato di forza in testa al ranking ATP: grazie ai quattro Masters 1000 conquistati negli ultimi due mesi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid), il fuoriclasse altoatesino ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo e ora può fare affidamento su addirittura 14.350 punti. Questo è il bottino del 24enne dopo il trionfo conseguito sulla terra rossa della capitale spagnola, dove ha tramortito il tedesco Alexander Zverev in una finale a senso unico durata appena 58 minuti. Il nostro portacolori può gioire per un vantaggio di ben 1.390 lunghezze nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che staziona a quota...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner sempre più numero 1 del mondo! I punti nel ranking ATP e il vantaggio su Alcaraz: aumenterà ancora!

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