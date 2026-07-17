Cargo Please! Anteprima | consegne caos e polizia
In Cargo, Please! si verificano ritardi e disordini durante le consegne, con episodi di caos e interventi della polizia. Le consegne, normalmente semplici, sono diventate complicate a causa di problemi logistici e comportamenti imprevedibili dei corrieri. La polizia è intervenuta in diverse occasioni per gestire le situazioni di tensione. La serie mostra le difficoltà quotidiane nel settore delle consegne e le complicazioni che possono insorgere nel tentativo di portare a termine le consegne in modo regolare.
Consegnare un pacco dovrebbe essere un lavoro semplice: raggiungere il punto di ritiro, caricare la merce e arrivare a destinazione. In Cargo, Please!, però, ogni incarico può trasformarsi rapidamente in una corsa contro il tempo, tra carichi fragili, strade trafficate, condizioni meteorologiche variabili e pattuglie pronte a multare i conducenti troppo spericolati. Sviluppato da Cyber752 Games e pubblicato da indie.io, il titolo propone una formula arcade visuale dall’alto, costruita attorno a incarichi brevi e rigiocabili. Non vuole essere un simulatore realistico di camion, ma un’esperienza immediata nella quale velocità, precisione e gestione dei rischi hanno la stessa importanza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Excepto los empleados,todos piensan que es pobre,sin saber que es un jefe multimillonario.
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