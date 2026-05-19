Nuovo posto di polizia in Bolognina Il ‘passaggio di consegne’ dei locali

Oggi si prevede che la polizia riceverà ufficialmente dal Comune i locali di via Di Vincenzo, destinati a diventare il nuovo presidio di sicurezza nella zona della Bolognina. I locali sono stati consegnati in vista dell’allestimento della nuova sede, che dovrebbe ospitare gli agenti e migliorare la presenza di forze dell’ordine nell’area. La consegna rappresenta il passo finale prima dell’allestimento e dell’apertura del nuovo ufficio di polizia.

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La polizia acquisirà con tutta probabilità oggi, dal Comune, i locali di via Di Vincenzo dove troverà spazio il nuovo presidio di sicurezza della Bolognina. Terminati i lavori, superati tutti i passaggi formali, il nuovo posto di polizia è quindi in dirittura d’arrivo. Lunedì della prossima settimana i sindacati di polizia sono stati convocati per una riunione proprio nella nuova struttura, a cui seguirà un sopralluogo nei locali che un tempo ospitavano la sede dell’Operosa. Uno spazio di centocinquanta metri quadri, dove si troveranno a operare almeno quindici agenti (quelli inviati in ‘rinforzo’ per il quartiere dal Viminale) alle dirette... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo posto di polizia in Bolognina. Il ‘passaggio di consegne’ dei locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il video degli scontri al Pilastro di Bologna: il cantiere del Museo dei bambini preso d'assalto,... Sullo stesso argomento Cambio ai vertici dei carabinieri: nuovi incarichi e passaggio di consegneImportanti novità nell’assetto dell’Arma dei carabinieri nel territorio lagunare. Nuovo posto di polizia in Bolognina. Il ‘passaggio di consegne’ dei localiLa polizia acquisirà con tutta probabilità oggi, dal Comune, i locali di via Di Vincenzo dove troverà spazio il nuovo presidio di sicurezza della Bolognina. Terminati i lavori, superati tutti i passag ... ilrestodelcarlino.it #Avviso #viabilità La Centrale operativa della Polizia locale segnala sinistro stradale sulla rampa discendente del cavalcavia di San Giuliano con direzione Mestre, coinvolto anche il tram. Traffico bloccato. Pattuglie sul posto per gestire la viabilità. x.com Nuovo poster per 'One Spoon of Chocolate' di RZA - Un ex detenuto decide di reagire quando diventa il bersaglio di una gang locale e della polizia. reddit Vercelli, inaugurato il nuovo presidio di Polizia all’ospedale Sant’AndreaIl posto fisso della Polizia di Stato è stato realizzato accanto all’accesso principale dell’ospedale, vicino al pronto soccorso. L’obiettivo è rafforzare sicurezza, tutela della privacy e rapidità di ... valsesianotizie.it