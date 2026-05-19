Nuovo posto di polizia in Bolognina Il ‘passaggio di consegne’ dei locali

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si prevede che la polizia riceverà ufficialmente dal Comune i locali di via Di Vincenzo, destinati a diventare il nuovo presidio di sicurezza nella zona della Bolognina. I locali sono stati consegnati in vista dell’allestimento della nuova sede, che dovrebbe ospitare gli agenti e migliorare la presenza di forze dell’ordine nell’area. La consegna rappresenta il passo finale prima dell’allestimento e dell’apertura del nuovo ufficio di polizia.

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La polizia acquisirà con tutta probabilità oggi, dal Comune, i locali di via Di Vincenzo dove troverà spazio il nuovo presidio di sicurezza della Bolognina. Terminati i lavori, superati tutti i passaggi formali, il nuovo posto di polizia è quindi in dirittura d’arrivo. Lunedì della prossima settimana i sindacati di polizia sono stati convocati per una riunione proprio nella nuova struttura, a cui seguirà un sopralluogo nei locali che un tempo ospitavano la sede dell’Operosa. Uno spazio di centocinquanta metri quadri, dove si troveranno a operare almeno quindici agenti (quelli inviati in ‘rinforzo’ per il quartiere dal Viminale) alle dirette... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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