Sette furgoni di una ditta di consegne in fiamme a Fiumicino indagini polizia

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, sette furgoni di una ditta di consegne parcheggiati in un piazzale di Fiumicino sono stati colpiti da un incendio. L’incendio si è sviluppato intorno alle 2 e ha distrutto i veicoli. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Sette furgoni di una ditta di consegne, parcheggiati all'interno di un piazzale al civico 119 di viale delle Arti a Fiumicino, hanno preso fuoco la notte scorsa intorno alle 2.30. Quattro mezzi sono stati completamente distrutti dalle fiamme mentre gli altri tre sono rimasti danneggiati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia che hanno spento l'incendio, è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere. Ancora da accertare le cause del rogo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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