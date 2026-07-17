Card Sarah | Rispettare l’autodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa

Il cardinale ha affermato che è fondamentale rispettare l'autodeterminazione dei popoli e le loro convinzioni religiose. Ha sottolineato che l'uomo, immagine di Dio, deve essere al centro di ogni considerazione e che nessuna legge dovrebbe imporre qualcosa in contrasto con la sua natura o fede. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza riferimenti a situazioni specifiche o contesti particolari.

“Dobbiamo rispettare la centralità dell'uomo, perché immagine di Dio, così come dobbiamo rispettare i popoli nella loro autodeterminazione. Non si deve imporre a nessuno una legge contro la sua natura, contro la sua convinzione religiosa, contro la sua convinzione umana. E così possiamo convivere insieme nella pace”. Questo il messaggio del Cardinale guineano Robert Sarah in un’intervista a margine della conferenza "Europa e Africa", organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia su iniziativa degli eurodeputati Paolo Inselvini (FdI) e Nicolas Bay al Parlamento europeo a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Card. Sarah: Rispettare lautodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa

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