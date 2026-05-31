Durante una vacanza nei boschi del Casentino, un gruppo di persone ha percorso sentieri accompagnato da asini, guidati da una guida ambientale. Durante l’esperienza, le persone devono rispettare i ritmi degli animali, che richiedono tempi propri per muoversi e fermarsi. La guida ha spiegato che questa modalità di cammino favorisce l’attenzione e il rispetto per i tempi naturali, offrendo un modo diverso di vivere la natura rispetto alle escursioni tradizionali.

Oggi questo animale è rinato, non più forza lavoro ma protagonista di un turismo lento e di una nuova educazione emotiva: passeggiate nei boschi, progetti educativi, esperienze che invitano a guardare il mondo con occhi nuovi. La sua presenza è un invito a fermarsi, a riscoprire la bellezza del tempo che scorre piano, a vivere la natura. Perché l’asino è una carezza di ruvido velluto grigio o marrone, grandi occhi scuri e profondi nei quali si specchiano secoli di pazienza e dolcezza (protetti da ciglia rivolte verso l’interno) e lunghe orecchie di seta. Il suo corpo compatto non è solo solidità fisica ma anche e soprattutto emozionale. Accanto ad un asino ci si sente radicati, al sicuro, si entra gradualmente a fare parte di un ritmo naturale che difficilmente vacilla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In vacanza nei boschi del Casentino con le asine (e un asino) di Marta, guida ambientale: «Ti obbligano a rispettare i loro tempi, e così impari a rispettare anche i tuoi»

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