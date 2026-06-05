Mario Landolfi, accusato del duplice omicidio di due donne a Pollena Trocchia, ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Poggioreale. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza. Landolfi si trova attualmente sotto cura medica. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del tentativo di suicidio o sul suo stato di salute.

Mario Landolfi, l'uomo che ha confessato il duplice omicidio di due donne avvenuto a Pollena Trocchia, avrebbe tentato il suicidio nel carcere di Poggioreale. A rivelarlo è stata la moglie, Fiorina Romano, durante un'intervista rilasciata all'emittente Campania 24. Secondo quanto raccontato dalla donna, Landolfi avrebbe cercato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo all'interno della struttura penitenziaria napoletana. «Ha ancora i segni sul collo», ha dichiarato Fiorina Romano, spiegando che il tentativo di suicidio sarebbe avvenuto nelle scorse settimane. La moglie dell'uomo ha inoltre riferito un altro episodio che avrebbe coinvolto il detenuto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Duplice omicidio di Pollena Trocchia, Mario Landolfi tenta il suicidio in carcere

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Pollena Trocchia, Mario Landolfi, il killer delle prostitute: aveva la maglietta sporca di sangue

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