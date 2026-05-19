Terni detenuto tenta il suicidio arrampicandosi sul tetto del carcere | Professionisti eroi dimenticati
Un detenuto di origini campane, che si trova nel circuito della media sicurezza, ha tentato di suicidarsi salendo sul tetto della casa circondariale di vocabolo Sabbione a Terni. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, senza che ci siano state ferite gravi o ripercussioni sulla sicurezza del carcere. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria e i soccorritori, che hanno cercato di convincere l’uomo a scendere. La situazione è stata successivamente gestita senza ulteriori complicazioni.
Un detenuto di origini campane, appartenente al circuito della media sicurezza, ha tentato di togliersi la vita arrampicandosi sul tetto della casa circondariale di vocabolo Sabbione. L’episodio risale al primo pomeriggio di martedì 19 maggio. Utilizzando un lenzuolo come corda, legato al collo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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