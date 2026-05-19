Terni detenuto tenta il suicidio arrampicandosi sul tetto del carcere | Professionisti eroi dimenticati

Un detenuto di origini campane, che si trova nel circuito della media sicurezza, ha tentato di suicidarsi salendo sul tetto della casa circondariale di vocabolo Sabbione a Terni. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, senza che ci siano state ferite gravi o ripercussioni sulla sicurezza del carcere. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria e i soccorritori, che hanno cercato di convincere l’uomo a scendere. La situazione è stata successivamente gestita senza ulteriori complicazioni.

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