Caro carburanti benzina supera quota 1,9 euro al litro | prima volta in due anni?

Il prezzo della benzina sta continuando a salire e oggi, 5 maggio, ha superato per la prima volta da due anni la soglia di 1,9 euro al litro. La crescita dei costi si registra in un periodo segnato da variazioni nei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali e da aumenti delle tasse applicate alla distribuzione. La soglia di 1,9 euro rappresenta una novità rispetto alle precedenti due stagioni di prezzi più contenuti.

(Adnkronos) – Il prezzo della benzina continua a salire. Oggi, 5 maggio, per la prima volta da due anni, supera la quota di 1,9 euro al litro. Cala leggermente il gasolio, che resta comunque quattro centesimi abbondanti sopra i due euro, mentre il gpl è a 82 centesimi al litro. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,926 eurol per la benzina e 2,044 eurol per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,981 eurol per la benzina e 2,114 eurol per il gasolio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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