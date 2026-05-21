A Bolzano, i prezzi di benzina e diesel hanno superato i 1.950 euro al litro, rendendola la città più costosa per il rifornimento. Si analizza quanto il rincaro del diesel influisca sul bilancio delle famiglie e quali altre regioni seguano questa tendenza di prezzi elevati. I dati più recenti evidenziano le differenze regionali nel costo dei carburanti, con alcune zone che registrano prezzi più alti rispetto alla media nazionale. La situazione si confronta con i valori di altre parti del Paese, offrendo uno spaccato delle variazioni nel mercato dei carburanti.

? Punti chiave Quanto incide il rincaro del diesel sul budget delle famiglie?. Quali regioni seguono la tendenza dei prezzi più alti d'Italia?. Come cambiano i costi per chi utilizza metano e GPL?. Perché i prezzi in Basilicata e Calabria sono così elevati?.? In Breve Media nazionale 21 maggio 2026: benzina 1.955 e diesel 1.983.. Basilicata e Calabria registrano benzina self sopra i 1.970.. Metano a Bolzano raggiunge 1.730 e GPL 0.883.. Campania presenta metano a 1.534 e GPL a 0.772.. I prezzi medi dei carburanti in Italia raggiungono quota 1.955 per la benzina e 1.983 per il diesel questo giovedì 21 maggio 2026, con la provincia di Bolzano che registra i valori più elevati del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti, benzina e diesel oltre i 1.950: Bolzano è la più cara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carburante in auto: limiti, multe e regole da conoscere

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.793, diesel a 2.176. La regione più cara è Bolzano

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano

Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e diesel x.com

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.955, diesel a 1.983. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.955 per la benzina, 1.983 per il diesel, 0.825 per il ... quifinanza.it

Il paradosso dei carburanti: i consumi crescono nonostante i rincari. A marzo il consumo di benzina è aumentato del 9,4%, il gasolio del 3,5%, il gasolio agricolo del 15,7% e marino del 7,7% reddit

Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e dieselTornano a salire i prezzi dei carburanti dopo 40 giorni di calo. Salvini annuncia la possibile proroga degli aiuti e nuovi interventi per gli autotrasportatori. adnkronos.com