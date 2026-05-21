Carburanti benzina e diesel oltre i 1.950 | Bolzano è la più cara

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bolzano, i prezzi di benzina e diesel hanno superato i 1.950 euro al litro, rendendola la città più costosa per il rifornimento. Si analizza quanto il rincaro del diesel influisca sul bilancio delle famiglie e quali altre regioni seguano questa tendenza di prezzi elevati. I dati più recenti evidenziano le differenze regionali nel costo dei carburanti, con alcune zone che registrano prezzi più alti rispetto alla media nazionale. La situazione si confronta con i valori di altre parti del Paese, offrendo uno spaccato delle variazioni nel mercato dei carburanti.

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? Punti chiave Quanto incide il rincaro del diesel sul budget delle famiglie?. Quali regioni seguono la tendenza dei prezzi più alti d'Italia?. Come cambiano i costi per chi utilizza metano e GPL?. Perché i prezzi in Basilicata e Calabria sono così elevati?.? In Breve Media nazionale 21 maggio 2026: benzina 1.955 e diesel 1.983.. Basilicata e Calabria registrano benzina self sopra i 1.970.. Metano a Bolzano raggiunge 1.730 e GPL 0.883.. Campania presenta metano a 1.534 e GPL a 0.772.. I prezzi medi dei carburanti in Italia raggiungono quota 1.955 per la benzina e 1.983 per il diesel questo giovedì 21 maggio 2026, con la provincia di Bolzano che registra i valori più elevati del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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