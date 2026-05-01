Carburanti | prorogate le accise benzina più cara e diesel bloccato

Il governo ha deciso di prolungare di 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, che era iniziato il 1° maggio. La misura mantiene il gasolio a un prezzo scontato di 20 centesimi rispetto al prezzo di mercato, mentre il costo della benzina aumenta di 15 centesimi. La proroga è stata annunciata senza modifiche alle tariffe già in vigore, con effetti che si riflettono sui prezzi alla pompa.

?? Cosa sapere Il governo prorroga di 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti dal 1° maggio. Il gasolio resta bloccato a -20 centesimi mentre la benzina sale di 15 centesimi. A Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha deliberato il 30 aprile 2026 la proroga di 21 giorni del taglio delle accise sui carburanti, modulando l'intervento tra il gasolio e la benzina per rispondere alla crisi dei mercati internazionali. La decisione, presa durante la riunione governativa di oggi, impedisce che .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: prorogate le accise, benzina più cara e diesel bloccato Notizie correlate Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.793, diesel a 2.176. La regione più cara è Bolzano Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: Ue sia coraggiosa; Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Accise sui carburanti: in vista una nuova proroga dopo il 1° maggio. Proroga taglio accise carburanti forse più breve e mirata al gasolio. Le novitàGiorgia Meloni annuncia la proroga del taglio accise carburanti oltre il 1° maggio. Lo sconto non sarà più uguale per tutti: previsto un aiuto maggiore per il gasolio. Scopri le ipotesi. money.it Taglio accise carburanti: proroga Governo per 3 settimane | Conferma gasolio, ridotto di 5 cent costo benzinaProroga per altri 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti: cosa ha deciso il Governo in CdM. Aumenta prezzo benzina, taglio invariato su gasolio ... ilsussidiario.net A causa della differenza di prezzo tra gasolio e benzina, i nuovi tagli alle imposte sui carburanti saranno diverse a partire dal 2 maggio - facebook.com facebook Il governo ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti. La misura è stata introdotta con l’intenzione di contenere il rialzo dei prezzi, ma ha come conseguenza quella di favorire il consumo di un bene che scarseggia. E non è l'unico problema: x.com