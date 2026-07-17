Capri omaggia Peppino in arrivo un luogo pubblico a suo nome | come funziona l'iter burocratico

Il Comune di Capri ha deciso di intitolare un’area pubblica a Peppino di Capri. La proposta richiede una procedura burocratica che prevede una richiesta di deroga al vincolo dei dieci anni, necessario per modificare l’uso di spazi pubblici. La decisione si basa sul legame stretto tra l’artista e l’isola, con particolare attenzione alle sue origini e al contributo culturale. La procedura amministrativa coinvolge valutazioni legali e approvazioni da parte delle autorità competenti.

Il Comune di Capri dedicherà uno spazio pubblico a Peppino di Capri. Il legame con l'isola, gli esordi e l'iter burocratico per la deroga al vincolo dei 10 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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