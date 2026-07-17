Due persone sono state arrestate e un’azienda zootecnica del valore di un milione di euro è stata sequestrata in seguito a un’indagine avviata dopo la morte di un bracciante indiano avvenuta nel 2024. L’indagine ha riguardato presunte irregolarità legate al caporalato nel territorio di Taranto. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari e il sequestro nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto anche attività di controllo sul rispetto delle norme sul lavoro.

Due arresti mentre sotto chiave finisce un'azienda zootecnica del valore di un milione di euro. Questi gli sviluppi dell'inchiesta scattata dopo la morte di un lavoratore indiano avvenuta nel 2024. Due persone sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”, condotta dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da tre aziende, insieme a somme di denaro per oltre un milione di euro. La morte del lavoratore L’indagine è partita dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 dopo la caduta da una pala caricatrice. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Caporalato Taranto: due arresti e sequestro da un milione dopo la morte di un bracciante

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26 MARZO 2026 TARANTO BLITZ DELLA POLIZIA, SEQUESTRATA OLTRE 1 KG DI DROGA

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