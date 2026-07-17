Due persone sono state arrestate e un’azienda zootecnica del valore di un milione di euro è stata posta sotto sequestro in seguito alla morte di un bracciante indiano avvenuta nel 2024. L’indagine si è concentrata su presunti casi di caporalato e condizioni di lavoro irregolari. La procura ha eseguito le misure dopo aver raccolto prove sul coinvolgimento degli arrestati e sulla gestione dell’azienda, che operava nel settore agricolo.

Due arresti mentre sotto chiave finisce un'azienda zootecnica del valore di un milione di euro. Questi gli sviluppi dell'inchiesta scattata dopo la morte di un lavoratore indiano avvenuta nel 2024. Due persone, Giovanni e Carlo Giannico, padre e figlio, difesi dagli avvocati Leonardo Pugliese e Carlo Raffo, sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”, condotta dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da tre aziende, insieme a somme di denaro per oltre un milione di euro. La morte del lavoratore L’indagine è partita dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 dopo la caduta da una pala caricatrice. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Caporalato Taranto: due arresti e sequestro da un milione dopo la morte di un bracciante. I nomi

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