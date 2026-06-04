Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari con l’accusa di aver rubato energia elettrica per un valore superiore a 500.000 euro. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Roma su delega della Procura della Repubblica, dipartimento criminalità diffusa e grave. Le indagini hanno portato all’identificazione di un sistema illecito di distribuzione di energia, che ha permesso alle donne di sottrarre energia dalla rete pubblica.

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© Cronachecittadine.it - Roma. Furto di energia elettrica per oltre mezzo milione di euro. GdF e Carabinieri notificano gli arresti domiciliari a tre donne

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