Due persone sono state arrestate nel tarantino nell’ambito di un’operazione antidroga e contro il caporalato. L’indagine ha portato anche al sequestro di oltre un milione di euro, legato a un’azienda agricola coinvolta in pratiche di sfruttamento del lavoro e disastro ambientale. L’operazione ha riguardato anche il caso di un bracciante indiano morto sul luogo di lavoro.

Due arresti per la morte di un bracciante indiano in azienda agricola e sequestri per oltre un milione di euro in un’operazione contro il caporalato e il disastro ambientale. Servizio di Fausto Nicastro TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caporalato, due arresti nel tarantino

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