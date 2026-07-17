Una coppia ha aggredito sanitari e carabinieri durante un intervento di routine a Lugo. Un uomo è stato arrestato, mentre la donna è stata denunciata. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare la situazione, che si era rapidamente intensificata. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La scena si è svolta in un contesto di forte agitazione, con intervento immediato delle forze dell’ordine per placare la tensione.

Lugo (Ravenna), 17 luglio 2026 - Un intervento di routine del personale sanitario si è trasformato in una serata di alta tensione a Lugo, richiedendo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine per evitare il peggio. L'episodio si è verificato intorno alle 21,30 di ieri, quando un'ambulanza è stata inviata sul posto per assistere una donna di 39 anni che si trovava in un forte stato di agitazione. La situazione è precipitata rapidamente quando la trentanovenne ha aggredito un infermiere. In quel momento è intervenuto anche il compagno della donna, un italiano di 35 anni. L'uomo, visibilmente alterato dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ha iniziato a minacciare i presenti e ha tentato un' aggressione fisica nei confronti del personale medico e dei presenti che stavano assistendo alla scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos a Lugo: coppia aggredisce sanitari e carabinieri, un arresto e una denuncia

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