Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Lugo dopo aver aggredito due Carabinieri e aver morso un operatore sanitario del 118. Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto delle riprese video che mostrano l’uomo comportarsi in modo aggressivo. Quando i sanitari sono intervenuti per assisterlo, il 39enne ha reagito mordendo uno di loro, rendendo necessaria la sua immobilizzazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a passare dalle riprese video all'aggressione?. Perché il 39enne ha reagito mordendo un operatore del 118?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per l'uomo arrestato a Lugo?. Come è scoppiata la violenza durante il soccorso alla donna?.? In Breve L'uomo ha colpito un militare con una gomitata sulla spalla.. Un sanitario è stato morso alla mano durante il trasporto in auto.. Il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l'arresto il 7 maggio 2026.. L'aggressione è scoppiata nel centro di Lugo durante il soccorso a una donna.. Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Lugo ieri pomeriggio dopo aver aggredito fisicamente i Carabinieri e il personale del 118 durante un intervento nel centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lugo, 39enne arrestato: aggredisce Carabinieri e morde un sanitario

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