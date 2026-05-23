19enne aggredisce i carabinieri durante un controllo scatta l' arresto

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è stato arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Alatri dopo aver aggredito i militari durante un controllo. I Carabinieri intervenuti in strada per gestire un episodio di disturbo pubblico sono stati attaccati dal ragazzo, che ha opposto resistenza. L’arresto è stato eseguito sul posto. Nessun ufficiale ha riportato ferite.