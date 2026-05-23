19enne aggredisce i carabinieri durante un controllo scatta l' arresto
Un giovane di 19 anni è stato arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Alatri dopo aver aggredito i militari durante un controllo. I Carabinieri intervenuti in strada per gestire un episodio di disturbo pubblico sono stati attaccati dal ragazzo, che ha opposto resistenza. L’arresto è stato eseguito sul posto. Nessun ufficiale ha riportato ferite.
Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Alatri sono intervenuti in strada per riportare alla calma una situazione di disturbo alla quiete pubblica. Protagonista della vicenda un diciannovenne di origini romane, ma regolarmente domiciliato nel comune ciociaro.Alla vista della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026
Sullo stesso argomento
Aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestatoLucca, 13 aprile 2026 - Momenti di tensione nel fine settimana a Fornaci di Barga, dove una lite in strada è finita con l’arresto di un uomo dopo...
Aggredisce i carabinieri durante un controllo in Montagnola: arrestato, ha 16 anniBologna, 25 marzo 2026 – Un controllo del territorio si trasforma in un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine.
Isola Capo Rizzuto (KR) - Minaccia clienti e aggredisce carabinieri e sanitari, arrestato 52enne facebook
Giovane aggredisce i carabinieri intervenuti per la lite in famigliaI carabinieri erano intervenuti per sedare la lite familiare. Il loro arrivo però ha mandato su tutte le furie il 19enne che stava discutendo con i genitori. Il ragazzo si è scagliato contro i ... laprovinciapavese.gelocal.it