Canto Libero alla ChorusLife Arena omaggio a Battisti e Mogol

Notizia in breve

Sabato 23 gennaio 2027 alle 21, alla ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà il concerto “Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol”. Lo spettacolo, in scena da dieci anni nei teatri italiani, ripropone i brani più celebri dell’artista e del suo paroliere. La serata sarà un omaggio musicale dedicato alle canzoni che hanno segnato un decennio, con musicisti e interpreti che riproporranno i classici in modo fedele e coinvolgente.