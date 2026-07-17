Canto Libero alla ChorusLife Arena omaggio a Battisti e Mogol
Sabato 23 gennaio 2027 alle 21, alla ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà il concerto “Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol”. Lo spettacolo, in scena da dieci anni nei teatri italiani, ripropone i brani più celebri dell’artista e del suo paroliere. La serata sarà un omaggio musicale dedicato alle canzoni che hanno segnato un decennio, con musicisti e interpreti che riproporranno i classici in modo fedele e coinvolgente.
Arriva a Bergamo “ Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol – Il tour del decennale ”. L’appuntamento è sabato 23 gennaio 2027 alle 21 alla ChorusLife Arena con uno spettacolo acclamato da ormai 10 anni nei teatri italiani. Un tuffo nelle canzoni più belle del mitico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 musicisti straordinari in uno spettacolo curato nei minimi particolari. CON LA BENEDIZIONE DI MOGOL “Canto Libero”: non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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